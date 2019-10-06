Son Dakika Haberleri: Batman'da uyuşturucu operasyonu
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Batman'da uyuşturucu operasyonu

36 dakika önce

Batman'da 32 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Batman'da 32 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki metruk bir binada uyuşturucu satışı ve kullanıldığı ihbarını alan Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince metruk binaya operasyon düzenlendi.


Yapılan arama 32 gram eroin ile operasyon sırasında gizlenmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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