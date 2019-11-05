Son Dakika Haberleri: Batman'da uyuşturucu operasyonu
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Batman'da uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Bekirhan beldesinde bir evde yapılan aramada 260 gram, bir araçta ise çanta içende nane ve biber arasına gizlenmiş 4 kilo 740 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda A.Y ve D.B gözaltına alındı.

Firari E.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kozluk, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:04 Kaynak: AA
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