Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

25.05.2022 12:03

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı, bir miktarı porsiyon kebap ile çekirdek paketinde, 1 kilo 224 gram metamfetamin, 1 kilo 769 gram esrar, 40 gram sentetik kannabinoid, 6 gram eroin ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı, bir miktarı porsiyon kebap ile çekirdek paketinde, 1 kilo 224 gram metamfetamin, 1 kilo 769 gram esrar, 40 gram sentetik kannabinoid, 6 gram eroin ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

250 polisin katılımıyla dün 20 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu suçundan aranan 3 kişi daha gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 224 gram metamfetamin, 1 kilo 769 gram esrar, 40 gram sentetik kannabinoid, 6 gram eroin, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Bir miktar uyuşturucu ise porsiyon kebap ve çekirdek paketinde bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Annelerimiz çocuklarının arkadaş çevresini takip etsinler"

Operasyonla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, 6 aylık süren çalışma sonucunda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlediklerini ve başarılı geçen operasyonda 21 şüphelinin yakalandığını belirtti.

"Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyon özellikle öldürücü yönü yüksek metamfetamin maddesi satanlara yönelik bir çalışma oldu." diyen Kıraç, operasyonda yakalanan kişilerin "yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu kullanmak" suçlarından da kaydının olduğunu ifade etti.

Kıraç, Batman'da bugüne kadar uyuşturucu kaynaklı bir ölümün yaşanmadığına işaret eden Kıraç, "Her ne kadar ilimizde bugüne kadar uyuşturucudan dolayı bir ölüm olmasa da ülkemizde metanfetamin maddesinden kaynaklı ciddi bir ölüm olduğunu istatistiklerden görüyoruz. Buradan annelere seslenmek istiyorum; annelerimiz çocuklarının ne yaptığını, kimlerle görüştüğünü, nasıl bir arkadaş çevresi olduğunu takip etsinler. ya da en azından uyuşturucuya yönelik bir belirti olduğunda mutlaka tedbir alsınlar ve bizimle, ilgili kurumlarla irtibata geçsinler." diye konuştu.

Batman'da uyuşturucu kullanımının Türkiye ortalamasının altında olduğunu bildiren Kıraç, Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu ile mücadele kapsamında büyük çaba gösterdiklerini kaydetti.

Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

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Uyuşturucu operasyonunda, 24 kişi gözaltına alındı 16 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda, 24 kişi gözaltına alındı 16 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

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