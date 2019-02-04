Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Tutuklama
1 saat önce
Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Batman
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimizin ilimizde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu bir mahallede yapılan kontroller sırasında M.Z.T ve B.A. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilmiş, şahısların yapılan kaba üst aramalarında satıcı B.A. isimli şahsın üzerinden 4 parça halinde ağırlığı 46,77 gram esrar maddesi ve 204 lira para, kullanıcı M.Z.T. isimli şahsın üzerinden bir paket halinde 17,77 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınana şahısların Emniyet Müdürlüğü'deki işlemlerinin ardından B.A. isimli şahıs adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:00 Kaynak: İHA
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