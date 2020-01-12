Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika

Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Van'dan getirdikleri sentetik uyuşturucuyu torbacılık yöntemi ile satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemleri sona erdi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Narkotik Şube Müdürlüğünce ekiplerince 7 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 50 şüpheli gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.