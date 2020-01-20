Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Batman'da 4 kilo 537 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Batman'da 4 kilo 537 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.


İki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 kilo 537 gram sentetik uyuşturucu ile bir tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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