Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 kilo 537 gram sentetik uyuşturucu ile bir tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler