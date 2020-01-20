Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
6 saat önce
Batman'da 4 kilo 537 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:56 Kaynak: AA
Batman'da 4 kilo 537 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
İki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 kilo 537 gram sentetik uyuşturucu ile bir tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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