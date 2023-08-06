Batman'da uyuşturucu satışını engellemeye çalışan kadına saldırı - Son Dakika
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Batman'da uyuşturucu satışını engellemeye çalışan kadına saldırı

06.08.2023 14:28

Batman'da evinin etrafındaki kişilere 'Burada uyuşturucu satmayın' diyen Vesile Çiftçi, taş ve sopayla saldırıya uğradı. Şüphelilerden A.G. tutuklanırken, S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BATMAN'da evinin etrafındaki kişilere, 'Burada uyuşturucu satmayın' diyen Vesile Çiftçi'ye taş ve sopayla saldıran şüphelilerden A.G. isimli erkek tutuklanırken, S.G. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 4 Ağustosta akşam saatlerinde Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin etrafında gördüğü kişilere 'Burada uyuşturucu satmayın' diyen Vesile Çiftçi, kendisine tepki gösteren 6 kişilik gruptaki biri kadın 2 kişinin taşlı sopalı saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çiftçi, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçi, tedavisinin ardından şüphelilerden şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan ve kadın şüphelilerin Çiftçi'nin saçını çektiği ve taş fırlattığı, erkek şüphelinin ise başına sopayla vurduğu olayla ilgili çalışma yapan polis, A.G. isimli erkek ile S.G. isimli kadını gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Batman'da uyuşturucu satışını engellemeye çalışan kadına saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da uyuşturucu satışını engellemeye çalışan kadına saldırı - Son Dakika
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