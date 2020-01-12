Batman'da uyuşturucu tacirlerine operasyonda 18 tutuklama - Son Dakika
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Batman'da uyuşturucu tacirlerine operasyonda 18 tutuklama

6 saat önce

Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 18'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da uyuşturucu tacirlerine operasyonda 18 tutuklama, System.String[]

Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 18'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Batman kent merkezinde 7 Ocak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Van'dan temin ettikleri metamfetamin maddesini torbacılık yöntemi ile Batman Şafak Mahallesi'nde satan ve 'Redline' olarak bilinen gruba yönelik yapılan operasyonda 19 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 28 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 av tüfeği fişeği, 2 adet hassas terazi, 1 kilo 518 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 100 gram uyuşturucu kubar esrar maddesi ve 91 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Batman Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak çalışmalar yapılmaktadır. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından durmadan en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:34 Kaynak: İHA
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