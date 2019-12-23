Batman'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları - Son Dakika
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Batman'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

6 saat önce

Batman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 514 gram toz esrar ve 19 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları, System.String[]

Batman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 514 gram toz esrar ve 19 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Batman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Akça köyü ile kent merkezindeki bir işyerine operasyon düzenlendi.


Akça köyündeki operasyonda 514 gram toz esrar, kent merkezindeki işyerinde ise 19 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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