Son Dakika Haberleri: Batman'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele
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Batman'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

4 saat önce

Batman'da, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Batman'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Batman'da, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 473 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sınıra yakın illerden Batman'a ardından da batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapan kişilere yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek, bir araçta yapılan aramada 8 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Narkotik, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:08 Kaynak: AA
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