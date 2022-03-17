Batman'da üzüm üreticilerine budama eğitimi - Son Dakika
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Batman'da üzüm üreticilerine budama eğitimi

17.03.2022 16:37
Batman'da üzüm üreticilerine budama eğitimi

Batman'ın Gercüş ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üzüm üreticilerine uygulamalı eğitim verildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üzüm üreticilerine uygulamalı eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafında finanse edilen Yenilikçi Tarım Teknolojileri Eğitim ve Geleceğe Güven Projesi kapsamında Gercüş ilçesinde üreticilere verilen eğitimde, üzüm üreticilerine bağ budamanın nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, uygulamalı eğitim ile üreticileri bilinçlendirmeyi amaçlandıklarını belirterek, "Bağ budamanın amacının üzüm verimini artırmak. Bağın iklim şartlarına ve hastalıklara karşı daha dayanıklı hale gelmesi için bölgedeki vatandaşların bağcılığına önem veriyoruz. Çiftçilerimizi bilinçlendirmek ve daha iyi bir verim elde edebilmek için bu uygulamayı en modern şekilde çiftçilerimize öğretiyoruz." dedi.

Eğitimin ardından üreticilere sertifika dağıtıldı.

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Batman, Gercüş, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da üzüm üreticilerine budama eğitimi - Son Dakika


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