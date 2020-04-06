Batman'da uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da düzenlenen operasyonda kaleşnikof silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaleşnikof marka tüfek ve mühimmatı satmak için alıcı arayan kişinin adresine operasyon düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu adreste yapılan aramada, kaleşnikof tüfek, bu tüfeğe ait 2 şarjör ve 7,62 milimetre çapında 258 fişek bulunduğu, 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.