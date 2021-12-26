Batman'da vatandaşlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gercüş'ün Yüceköy sakinleri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek beğendikleri karelere oy verdi.

Vatandaşlardan Hüseyin Yılmaz, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda Mustafa Çiftçi'nin 'Keyfim yerinde' başlıklı fotoğraf karesini oyladı.

Yılmaz, fotoğrafların hepsini beğendiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Fotoğraflar çok güzel ama sadece 3 fotoğraf oylayabildik. Anadolu Ajansına bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum." diyen Yılmaz, AA çalışanlarına başarı diledi.

Eyüp Çetin ise haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde oyunu İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Çetin, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek, seçmekte zorlandığını aktardı.

Çocukları ile fotoğrafları tek tek inceleyen Mehmet Ali Dursun ise, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda Mert Alper Derviş'in "Donmuş gölde buz hokeyi" fotoğraflarını seçti.

Dursun, fotoğraf oylamasına katıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Fotoğrafların hepsi çok güzeldi. Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz." dedi.