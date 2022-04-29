Batman'da vatandaşlar Kudüs için toplandı - Son Dakika
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Batman'da vatandaşlar Kudüs için toplandı

29.04.2022 17:35
Batman'da vatandaşlar Kudüs için toplandı

Batman'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Dünya Kudüs Günü" nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Batman'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Dünya Kudüs Günü" nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Gülistan Caddesinde bir araya gelen Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri adına açıklama yapan Şükrü Bakır, Kudüs'ün Müslümanların vahdet ve birliğinin sembolü olduğunu söyledi.

Ümmete emanet olarak bırakılan mübarek topraklar için mücadele etmenin sadece Filistin halkına bırakılacak bir sorumluluk olmadığını kaydeden Bakır, " Tüm ümmet yaşananlardan sorumludur ve Kudüs'ün yeniden fethinde, gücü nispetince mesuliyet taşımaktadır. Filistinli Müslümanlar, bütün İslam aleminin yükünü omuzlarında taşıyarak ümmetin izzetini korumaya çalışmaktadırlar." dedi.

Kudüs davasına bütün Müslümanların sahip çıkması gerektiğini söyleyen Bakır, şöyle dedi:

"Zalimlerin esareti altında, zillet içerisinde debelenir ve ebedi alemde de hesabını veremeyiz. Müslümanların ortak davası olan Kudüs'ü ümmetin vahdetine vesile kılmak, ihtilaf ve suni ayrılıkları bu dava için bir tarafa bırakmak ve Siyonist İsrail'e karşı yekvücut olmak gerekmektedir."

Basın açıklamasının ardından Kudüs'ün özgürlüğü için dua edildi.

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Şükrü Bakır, Peygamber, Batman, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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