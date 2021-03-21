Batman'da veremli hastanın acil serviste tutulduğu iddiası - Son Dakika

Batman'da veremli hastanın acil serviste tutulduğu iddiası

21.03.2021 23:45
Batman'da veremli hastanın acil serviste tutulduğu iddiası, System.String[]

Batman'da veremli hastanın acil serviste tutulduğu iddiası Batman'da tüberküloz (verem) hastası 26 yaşındaki gencin 8 gündür Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis bölümünde bulunan müşahede kısmında tedavi edildiği iddia edildi.

Batman'da veremli hastanın acil serviste tutulduğu iddiası

BATMAN - Batman'da tüberküloz (verem) hastası 26 yaşındaki gencin 8 gündür Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis bölümünde bulunan müşahede kısmında tedavi edildiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, verem hastalığına yakalanan 26 yaşındaki Suriye uyruklu Raıd El Ahmed, yaklaşık 8 gün önce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine geldi. Burada yapılan tetkiklerin ardından teşhisi konulan hasta, acil servis bölümünde tutuldu. Her gün binlerce kişinin geldiği hastanenin acil servisinde verem hastalığına yakalanan bir kişinin olması diğer hastaların tepkisine neden oldu.

Raıd El Ahmed, "8 gündür acilde tedavi görüyorum. Verem hastasıyım, acilde tedavi görüyorum. Odaya benim yatışımı yapmıyorlar, kabul etmiyorlar. Bana burada tedavi yok diyorlar. Odaya almıyorlar ve beni acilde tutuyorlar. Tüberküloz hastasıyım, göğsümde su toplanmış, çıkartmaya çalışıyorlar. Diyarbakır'da yaklaşık 2 ay tedavi gördüm, yine rahatsızlandım. 8 gündür beni acil müşahedesinde yatırıyorlar" şeklinde konuştu.

Tüberküloz odası korona virüs bölümünde

Konu ile ilgili bilgi veren Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, "Raıd El Ahmed veremli bir hasta, Dicle Üniversitesi Hastanesinde daha önce tedavi görmüş. Adı geçen hastanın evde tedavi sürecini devam ettirmesi gerekirken, hastaneye geliyor. Verem hastaları için Türkiye vatandaşlarına SGK tarafından konsantratör diye anılan bir cihaz veriliyor. Ancak hasta Suriye uyruklu olduğu için SGK tarafından bu cihaz karşılanamıyor. Bu cihazın AFAD ya da Kızılay tarafından alınıp bu hastaya verilmesi gerekiyor. Veremli hastaların tedavi süreçleri 8 ay ile 1 yıl arasında sürebiliyor. Hastanemizde veremli hastanın kalabilmesine uygun olan odamız korona virüs hastaları için ayrılan bölümde bulunuyor. Veremli olan bu hastamızı orada müşahede altına almamız mümkün değildir. Bu hastamızı hafta içinde yeniden Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edeceğiz" dedi.

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Batman'da veremli hastanın acil serviste tutulduğu iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altay Bayındır: Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım, bu da dışa vurdu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Derin hayal kırıklığı yarattı Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisinin lüks arabası çalıntı çıktı Aleyna Tilki, kendisini eleştiren Demet Akalın'ı takipten çıkardı Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: Bir sivil öldü, iki sivil yaralandı Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti Pendik'te bir genç annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Vaka sayılarında artış yaşanan 6 ilde karantina kararı alındı Vaka sayılarında artış yaşanan 6 ilde karantina kararı alındı         
23:37
Fenerbahçelileri kahreden tablo! Ali Koç geldikten sonra yüzleri gülmedi Fenerbahçelileri kahreden tablo! Ali Koç geldikten sonra yüzleri gülmedi         
23:21
Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
22:40
Erol Bulut'tan çarpıcı eleştiri! Derbide alınan beraberliğin faturasını futbolcularına çıkardı Erol Bulut'tan çarpıcı eleştiri! Derbide alınan beraberliğin faturasını futbolcularına çıkardı         
22:12
Bu sezonki 13. asistini yapan Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü Bu sezonki 13. asistini yapan Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü         
21:34
Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı Derbiye damga vuran Altay Bayındır, maçın ardından hüngür hüngür ağladı         
21:16
Ali Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Allah kimseyi böyle birine muhtaç etmesin Ali Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Allah kimseyi böyle birine muhtaç etmesin         
20:34
Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı         
20:23
İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu         
20:00
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı         
19:13
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi         
18:15
Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi         
18:09
Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu         
16:39
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 23:49:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'da veremli hastanın acil serviste tutulduğu iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei