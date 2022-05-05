Batman'da yağış cadde ve sokakları göle çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

05.05.2022 18:16

Batman'da yağış cadde ve sokakları göle çevirdi Yağıştan dolayı iş yerleri ve evleri su bastı Batman'da aniden bastıran sağanak yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Batman'da yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

Yağıştan dolayı iş yerleri ve evleri su bastı

BATMAN - Batman'da aniden bastıran sağanak yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü, bazı iş yerleri ve evleri su bastı.

Batman'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde araçlar hareket etmekte zorlanırken, dolu ise ağaçların yaprak ve açan çiçeklerinin dökülmesine neden oldu. Kısa süren yağışlarda bazı iş yerleri ve evleri su bastığı öğrenildi.

Batman'da yağış cadde ve sokakları göle çevirdi
Batman'da yağış cadde ve sokakları göle çevirdi
Batman'da yağış cadde ve sokakları göle çevirdi
Batman'da yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

YORUMLAR
500
Demiryolu üst geçidi yıkanarak temizlendi Demiryolu üst geçidi yıkanarak temizlendi Kars'ta AFAD vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı Kars'ta AFAD vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı

Batman, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman'da yağış cadde ve sokakları göle çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 18:22:32. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da yağış cadde ve sokakları göle çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement