Son Dakika Haberleri: Batman'da Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Batman'da Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Batman Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada yağma suçundan aranan şahıs yakalandı.

Batman'da Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Batman Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada yağma suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller sırasında durumundan şüphelenerek durdurulan Z.T. isimli şahsın G.B.T kontrolünde yağma suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın ayrıca toplamda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:50 Kaynak: İHA

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