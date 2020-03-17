Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç ev çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç ev çöktü - Son Dakika

Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç ev çöktü

6 saat önce

Yıkılan kerpiç evden görüntüler Yıkılan evden içeriden görüntüler Hasar gören ev eşyaları Ev sahibi Abdusselam Sincar ile röportajBatman'da yağmurdan dolayı kerpiç evin bir bölümü çöktü Batman'da kerpiç evin bir bölümü çöktü.

Yıkılan kerpiç evden görüntüler

Yıkılan evden içeriden görüntüler

Hasar gören ev eşyaları

Ev sahibi Abdusselam Sincar ile röportaj

Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç evin bir bölümü çöktü

Batman'da kerpiç evin bir bölümü çöktü.

İluh Mahallesi 621. Sokakta Abdusselam Sincar'a (57) ait kerpiç evin yatak odasının duvarı yağmurun etkisiyle yıkıldı. O sırada evde bulunan 3 çocuk yara almadan kurtuldu.

Sincar, iki gündür yağan yağmurdan dolayı duvarın yıkıldığını belirterek, evinde hasar oluştuğunu söyledi.

Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç ev çöktü

Sincar Dağı, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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