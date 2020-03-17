Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç ev çöktü - Son Dakika

Yıkılan kerpiç evden görüntüler
Yıkılan evden içeriden görüntüler
Hasar gören ev eşyaları
Ev sahibi Abdusselam Sincar ile röportaj
Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç evin bir bölümü çöktü
Batman'da kerpiç evin bir bölümü çöktü.
İluh Mahallesi 621. Sokakta Abdusselam Sincar'a (57) ait kerpiç evin yatak odasının duvarı yağmurun etkisiyle yıkıldı. O sırada evde bulunan 3 çocuk yara almadan kurtuldu.
Sincar, iki gündür yağan yağmurdan dolayı duvarın yıkıldığını belirterek, evinde hasar oluştuğunu söyledi.