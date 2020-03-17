Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç evin bir bölümü çöktü - Son Dakika
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Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç evin bir bölümü çöktü

6 saat önce

Batman'da kerpiç evin bir bölümü çöktü.

Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç evin bir bölümü çöktü, System.String[]

Batman'da kerpiç evin bir bölümü çöktü.

İluh Mahallesi 621. Sokakta Abdusselam Sincar'a (57) ait kerpiç evin yatak odasının duvarı yağmurun etkisiyle yıkıldı. O sırada evde bulunan 3 çocuk yara almadan kurtuldu.

Sincar, iki gündür yağan yağmurdan dolayı duvarın yıkıldığını belirterek, evinde hasar oluştuğunu söyledi.

Sincar Dağı, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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