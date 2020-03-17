Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç evin bir bölümü çöktü - Son Dakika

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Batman'da yağmurdan dolayı kerpiç evin bir bölümü çöktü
6 saat önce
Batman'da kerpiç evin bir bölümü çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:40 Kaynak: AA
Batman'da kerpiç evin bir bölümü çöktü.
İluh Mahallesi 621. Sokakta Abdusselam Sincar'a (57) ait kerpiç evin yatak odasının duvarı yağmurun etkisiyle yıkıldı. O sırada evde bulunan 3 çocuk yara almadan kurtuldu.
Sincar, iki gündür yağan yağmurdan dolayı duvarın yıkıldığını belirterek, evinde hasar oluştuğunu söyledi.
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