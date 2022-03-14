Batman'da yakalanan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da yakalanan hırsızlar tutuklandı

14.03.2022 15:32
Batman'da yakalanan hırsızlar tutuklandı

Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde bir bağdan dalgıç su pompası, projektör ve elektrik kablosunu çalan 4 hırsız, düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde bir bağdan dalgıç su pompası, projektör ve elektrik kablosunu çalan 4 hırsız, düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Hırsızlardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Demirlipınar köyünde bir bağda meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma yapıldığı bildirildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde; bir dalgıç su pompası, bir projektör ve 20 metre elektrik kablosunu araç ile O.K., F.N., M.Ö. ve V.T. isimli şahısların çaldığının tespit edildiği belirtildi. Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ayrı ayrı operasyonlar ile 4 şahsın Batman merkezindeki ikametlerinde yakalandığı ifade edilen açıklamada, malzemelerin ise hurda malzeme satan Ş.P. isimli şahsın iş yerinde ele geçirilip sahibine teslim edildiği kaydedildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen F.N, M.Ö. ve V.T. isimli şahısların çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği, O.K. isimli şahsın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

Ayrıca Ş.P. isimli şahıs hakkında "Hırsızlık Malı Satın Almak" suçundan adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi. - BATMAN

YORUMLAR
500
Son dakika haber: İskeleden düşen kadını su altı polisleri kurtardı Son dakika haber: İskeleden düşen kadını su altı polisleri kurtardı Manisa'da 200 bin liralık ziynet eşyası çaldı, Van'da yakalandı Manisa'da 200 bin liralık ziynet eşyası çaldı, Van'da yakalandı

Münir Karaloğlu, Hırsızlık, Batman, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da yakalanan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
14:44 Fırat Aydınus'un tek cümlelik cevabı herkesin aklını başına getirdi!
14:40 Son Dakika: Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi! Sağlık çalışanları için 5 düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 15:38:15. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da yakalanan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement