Batman'da yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Batman'da, otomobillerden akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, araçlardan akü hırsızlığı yapıldığı ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirlediği iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



Bu kapsamda, 6 ayrı otomobilden akü çalınması ile iki evden hırsızlık olayının failleri de olduğu belirlenen şüpheliler, suçüstü yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Öte yandan mahalle arasında uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesi ile durdurulmak istenen 3 zanlı, polisi görünce ellerindeki poşeti duvar kenarına attı.



Polis, poşet içerisinde koli bandına sarılmış 450 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi serbest bırakıldı, birinin emniyetteki işlemleri sürüyor.