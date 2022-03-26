Batman'da yalnız yaşayan yaşlı adamı bağlayıp gasp ettiler - Son Dakika
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Batman'da yalnız yaşayan yaşlı adamı bağlayıp gasp ettiler

26.03.2022 00:57
Batman'da yalnız yaşayan yaşlı adamı bağlayıp gasp ettiler

Batman'ın Sason ilçesinde yalnız yaşan 88 yaşındaki adamın gece evine giren şahıslar, yaşlı adamı bağlayıp altın ve parasını gasp etti.

Batman'ın Sason ilçesinde yalnız yaşan 88 yaşındaki adamın gece evine giren şahıslar, yaşlı adamı bağlayıp altın ve parasını gasp etti.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler gece geç saatlerde Dumlupınar Mahallesi'nde ikamet eden 88 yaşındaki Selim Mete'nin evine girdi. Yaşlı adamı bağlayarak çok miktarda altın ve parasını alan şahıslar kayıplara karıştı.

Evinde yalnız yaşadığını ve çalınan altın ile parasının tüm birikimi olduğunu belirten Mete, "Gece karanlıkta evime girdiler. Kim olduklarını göremedim. Girdikleri gibi yüzümü kapatarak ellerimi ve ayaklarımı bağladılar. Hiçbir şey yapamadım. Evde bulunan tüm birikimim olan 6 büyük altını ve tüm paramı gasp edip evden çıktılar. Şu anda bir çay içecek param bile kalmadı. En kısa zamanda yakalanmalarını ve çaldıkları paramı ve altınlarımı iade etmelerini istiyorum. Allah devletimize, güvenlik güçlerimize zeval vermesin. Daima yanımda oldular, bana destek çıktılar. O günden beri jandarma ekipleri sürekli benimle ilgilendiler. Kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yürüten jandarma ekipleri, her yerde hırsızları arıyor. - BATMAN

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Dumlupınar, Jandarma, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da yalnız yaşayan yaşlı adamı bağlayıp gasp ettiler - Son Dakika


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