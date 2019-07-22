Batman'da yangın
1 saat önce
Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu.
Batman Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:07 Kaynak: AA
'ın Kozluk
ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Bekirhan
beldesinde ekmek fırını ve veteriner kliniğinin de bulunduğu 3 katlı bir binada yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın veteriner kliniği ve fırında hasara yol açtı.
Rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor! Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor Düğünden dönen çift, evlerini yanmış halde buldular Polis, plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirdi Yangın sonrası Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen'den açıklama: Tarihi eserlerde hasar söz konusu değil