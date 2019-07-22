Son Dakika Haberleri: Batman'da yangın
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Batman'da yangın

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu.

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Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Bekirhan beldesinde ekmek fırını ve veteriner kliniğinin de bulunduğu 3 katlı bir binada yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın veteriner kliniği ve fırında hasara yol açtı.
Kozluk, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:07 Kaynak: AA
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