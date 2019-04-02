Batman'da Yaralı Balıkçı Kuşu Tedavi Edilecek

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan yaralı balıkçı kuşu tedavi edilecek.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan yaralı balıkçı kuşu tedavi edilecek.



Alınan bilgiye göre, Edip Turgut Kırkat göleti mevkisinde otomobiliyle seyir halinde iken yol kenarında hareketsiz balıkçı kuşu olduğunu fark etti.



Turgut, yaralı olduğunu gördüğü kuşu Kırkat köyüne götürerek durumu Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.



Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince köyden alınan kuşun tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacağı belirtildi.

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