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Batman'da yarım asırlık husumet ailelerin barışmasıyla son buldu - Son Dakika

Batman'da yarım asırlık husumet ailelerin barışmasıyla son buldu

23.08.2021 09:51

- Batman'da yarım asırlık husumet ailelerin barışmasıyla son buldu 48 yıllık husumet barışla noktalandı Batman'ın Sason ilçesinde Hiyan aşiretine bağlı Acet ile Haykır aileleri arasında devam eden 48 yıllık kan davası düzenlenen barış töreniyle son buldu.

- Batman'da yarım asırlık husumet ailelerin barışmasıyla son buldu

48 yıllık husumet barışla noktalandı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde Hiyan aşiretine bağlı Acet ile Haykır aileleri arasında devam eden 48 yıllık kan davası düzenlenen barış töreniyle son buldu.

Batman'ın Sason ilçesiyle Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasındaki Kaşyayla köyünde 48 yıl önce 13 yaşında iki çocuğun oynadığı esnada silahın ateş alması sonucunda taraflardan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle süregelen yarım asırlık kan davası, Batman Valisi Hulusi Şahin, Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, bölgenin aşiret reisleri, Diyarbakır ile Batman'daki kanaat önderleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de katıldığı barış töreniyle son buldu.

Barış töreninde konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, yarım asırdır devam eden husumetin bitmesinde olgunluk gösteren aile büyüklerini kutladı. Vali Şahin, "Bu gün Acet ve Haykır ailelerinin barış merasimi için buradayız. Öncelikle 40 yılı aşkın devam eden bu sıkıntıyı gideren, aracı olan kanaat önderlerine ve sıcaklık gösteren bu iki aile büyüklerine çok teşekkür ediyorum. Bu barışla geleceğiniz olan çocuklarınıza huzur dolu yarınlar bırakıyorsunuz. Aynı yerlerde huzur içinde yaşayarak, aynı sokaklarda huzur içinde dolaşabilecekler. Bizlerinde en büyük arzusu budur. Biz de burada bulunarak bu büyük hayır işinden istifade etmek için buradayız. Bizler buraya Batman'dan Sason'a yaklaşık 40 dakikada, Sason'dan köye ise 1 saat 10 dakikada ulaşabildik. Ama sizler sürekli buradasınız. Mereto Dağının dibinde, Zore Deresinin yanındasınız. Zor bir coğrafyada yaşıyorsunuz ve burada bayrağımızı dalgalandırıyorsunuz. Sizlerin buradaki varlığınız bizlerin en büyük teminatıdır. Dolayısıyla Batman Sason'un bu kıymetli insanları, Türk milletinin yılmaz bekçileri olarak bu dağları bekliyorlar. Her köşede ay yıldızlı bayrağı dalgalandırıyorlar. Bizde devlet olarak yanınızdayız. Bu gün makinelerimiz her yerde çalışıyor. Yolları yapıyor, menfez yapıyor, çalışıyor çabalıyorlar. Yeter ki buralarda huzur olsun, barış olsun. Eski düzen devam etseydi 7 tane iş makinesi buraya gelemezdi. Terörle mücadelede bu dağlardan sizlerle birlikte terörü temizledikten sonra buralarda geleceğe dahada umutlarla bakıyoruz. Buralarda yeni hizmetler, yeni ticaret gelirleri geliştirerek sizlerle birlikte bölgeyi daha da kalkındıracağız. 1984 yılından bu yana ülkemiz maalesef terör belasına karşı en az bir trilyon parasını harcamak zorunda kaldı. Bu harcanan para ile bir Türkiye daha inşa edilirdi. Bunun Türkiye ayağına vurulmuş bir pranga olarak düşünün. Birileri ayağınıza pranga vuruyor ve ilerleyemiyorsunuz. Biz bu prangaları kırdık. Bundan sonra önümüz açık. Kuzeyde Karadeniz'de doğal gaz bulundu. Şimdi Doğu Akdeniz'de petrol arayışında çok önemli mesafeler katediyoruz. Bunlar artık ülkemizin önümüzdeki yıllarca cari açık vermeyeceğinin müjdesidir" dedi.

Uzun süre önce yaşanan hadiseyi barışla kapatmak istediklerini belirten taraflardan Haykır ailesi kanaat önderi Alican Haykır, "Bu hadise 48 yıldır devam ediyor. Bu ailelerden bir aile 48 yıl önce Adana'ya göç etmiş. Bu aileler zaman zaman buralara taziyelere gelip gidiyorlardı. Birbirlerimizin yüzüne bakamıyorduk. Bu ailenin talebi üzerinde biz bunu kalıcı bir barışa getirmek istedik. Zaten bizim aramızda herhangi bir sorun kalmamıştı. Bütün aşiret reislerimiz burada toplanmış ve bunu kalıcı bir barışa getiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Köyde birbirini çok seven iki gencin arasında geçen kaza sonucu başlayan bir husumettir"

Husumetin köyde birbirini seven 2 arkadaşın arasında yaşanan kaza sonucu başladığını belirten Acet ailesi kanaat önderlerinden İrfan Acet, "İki genç o zamanda 13 yaşlarında olan köy birbirlerini en çok seven gençlermiş. Tabi biz orada olmadığımız için tam olarak nasıl olduğunu bilmiyoruz. Duyduğumuz kadarıyla silahla oynarken birbirlerini vuruyor. Gençlerden biri Allah'ın rahmetine kavuşuyor. Peygamberimizin barışı emrettiği gibi, bizde Alican beyin ailesine başvuruda bulunarak barış talebinde bulunduk. Onlarda bizleri kırmadılar. 45 yıllık husumeti sonlandırdık. Bu barışta emeği geçen bütün kanaat önderlerimiz, devlet büyüklerimize sonsuz teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu hükumet terörden doğan bütün zararlarımızı karşıladı"

Daha önce bölgede yaşanan bütün zararların bu hükumet tarafından karşılandığını belirten bölgenin kanaat önderlerinden Adnan Ekmen ise "Bu akrabalarımız arasında barışı tesis ettiniz. Bizlerin burada her türlü ihtiyacımız devlet tarafından karşılandı. Develet buraya el atmadan önce terörden dolayı buralarda hiç huzurumuz kalmamıştı. Bu bölgemiz terör bölgesiydi. Teröristler burada bizlere çok zarar verdi. Devletimiz bütün zararlarımızı karşıladı" dedi.

Törende yapılan konuşmaların ardından imamın tutuğu Kur'an-ı Kerim'in altından geçen aile büyükleri el sıkışarak barıştı.

Batman'da yarım asırlık husumet ailelerin barışmasıyla son buldu
Batman'da yarım asırlık husumet ailelerin barışmasıyla son buldu
Batman'da yarım asırlık husumet ailelerin barışmasıyla son buldu
Batman'da yarım asırlık husumet ailelerin barışmasıyla son buldu
Batman'da yarım asırlık husumet ailelerin barışmasıyla son buldu
Batman'da yarım asırlık husumet ailelerin barışmasıyla son buldu
Batman'da yarım asırlık husumet ailelerin barışmasıyla son buldu

Mehmet Şafi, Türkiye, Aşiret, Batman, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman'da yarım asırlık husumet ailelerin barışmasıyla son buldu - Son Dakika


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