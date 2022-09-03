Batman'da yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Batman'da yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı

03.09.2022 00:31
Batman'da yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı

Batman'da yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen İnternet kafeye baskın yapan polis ekipleri, farklı kişilere ait çok sayıda kredi kartı ve sim kart ele geçirdi.

Batman'da yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen İnternet kafeye baskın yapan polis ekipleri, farklı kişilere ait çok sayıda kredi kartı ve sim kart ele geçirdi. Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 Eylül günü Cumhuriyet Mahallesinde faaliyet gösteren bir internet kafeye yönelik yapılan operasyonda; iş yerinde 7258 SKM (Yasa dışı Bahis) suçunda kullanılan farklı kişilere ait çok miktarda banka kartları ve gsm hatları görülmesi üzerine, 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İş yerinden ve şüphelilerden ele geçirilen 3 adet cep telefonu,5 adet harddisk, 11 adet başka şahıslar adına kayıtlı SIM kart bloğu, 10 adet başka şahıslar adına kayıtlı banka kartı,3 adet ajanda,1 adet baskın sırasında elektriği kapatmak için kullanılan şalter kapatma kumandası, şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri 6 bin 440 TL paraya el konularak adli tahkikata başlanmıştır" denildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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