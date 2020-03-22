Batman'da yasağa uymayan yaşlılara polis uyarısı - Son Dakika

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Batman'da yasağa uymayan yaşlılara polis uyarısı
6 saat önce
Batman'da korona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlardan bazıları yasağa uymayınca polis uyardı.
Batman'da korona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlardan bazıları yasağa uymayınca polis uyardı.
Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Batman'da yasağa uymayan bazı vatandaşların sabah erken saatlerde parklara gittikleri görüldü. Parklarda ve kentin en işlek caddesi Turgut Özal Bulvarı'nda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş üstü vatandaşları uyarıp evlerine gönderdi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:54 Kaynak: İHA
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