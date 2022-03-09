Batman'da 'yasaklı ırk' sahiplerine 197 bin 784 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Batman'da 'yasaklı ırk' sahiplerine 197 bin 784 TL ceza kesildi

09.03.2022 12:05
Batman'da 'yasaklı ırk' sahiplerine 197 bin 784 TL ceza kesildi

Batman'da yasaklı ırk sahiplerine 197 bin 784 TL idari para cezası uygulandı.

Batman'da yasaklı ırk sahiplerine 197 bin 784 TL idari para cezası uygulandı. Toplanan 12 köpek ise belediye ekipleri tarafından hayvan rehabilitasyon merkezi görevlilerine teslim edildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yasaklı ırk pitbull cinsi köpeklerinin muhafaza altına alınmasına yönelik çalışma yapıldı. Polis ekipleri kent genelinde önceden belirlenen dört ayrı adreste yaptığı ortak uygulamada çok sayıda suç kaydı olan kişiler tarafından beslenen 12 yasaklı ırk pitbull cinsi köpeği muhafaza altına alarak Batman Belediyesi hayvan rehabilitasyon merkezi görevlilerine teslim etti. Köpek sahiplerine ise toplamda 197 bin 784 TL idari para cezası uygulandı. - BATMAN

Batman'da 'yasaklı ırk' sahiplerine 197 bin 784 TL ceza kesildi
Batman'da 'yasaklı ırk' sahiplerine 197 bin 784 TL ceza kesildi

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Batman, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 'yasaklı ırk' sahiplerine 197 bin 784 TL ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da 'yasaklı ırk' sahiplerine 197 bin 784 TL ceza kesildi - Son Dakika
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