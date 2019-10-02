Son Dakika Haberleri: Batman'da yaya geçidi nöbeti etkinliği
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Batman'da yaya geçidi nöbeti etkinliği

2 saat önce

Batman'da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi.

Batman'da yaya geçidi nöbeti etkinliği, System.String[]

Batman'da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi.

Batman Valisi Hulusi Şahin Atatürk Parkı kavşağındaki programda yaptığı konuşmada, yaya geçidinin olduğu yerde sürücülerin yayaya yol vermesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"81 ilde 20 bin yaya geçidinde 200 bin trafik görevlisiyle uygulama yapılıyor. Hedefimiz, bu gençlerle yaya öncelikli alanların, yaya geçitlerinin yayalara ait olduğunu herkese hatırlatmaktır. Şu an bu uygulamada öğrenme süreci yaşanmaktadır. Öğrenme süreci tekrarla olur. Tekrar ederek öğreniriz. Bu öncelikli alanların hem yaya hem de sürücüler tarafından benimsenmesi için bunu devamlı tekrar etmemiz lazım. Yayalar, geçitlerini kullanacaklar, kontrolsüz olarak her yerden atlamayacak."

Programa Vali Şahin'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak da katıldı.

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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