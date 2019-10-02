Son Dakika Haberleri: Batman'da 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği
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Batman'da 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından trafikte yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı olarak başlattığı 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği Batman'da da 21 ayrı noktada uygulandı.

Batman'da 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından trafikte yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı olarak başlattığı 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği Batman'da da 21 ayrı noktada uygulandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Hulusi Şahin, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda, Vali Şahin ve beraberindekiler yaya geçidini kullanarak, kampanyaya farkındalık oluşturdu.
'YAYAYI TEHLİKEYE SOKMAK HİÇBİR ŞOFÖRE YAKIŞMAZ'
Etkinlikte konuşan Vali Şahin yaya geçidinde araçların durmasının zorunluluk olduğunu ifade ederek, "Bilinçlendirme çalışmasını devam ettireceğiz, hepimizin görevidir. Yayanın hakkını gasp etmek marifet değil. 30 saniye daha geç gideceksin diye yayayı tehlikeye sokmak hiçbir şoföre yakışmaz. Eğer ışık levhaları varsa hepimiz ona uyacağız. Trafik ışığı yoksa yaya geçidi varsa araçlar yaya yol verecek. Bu kuraldır ve biz bu kurala uyuyacağız" dedi.


Köroğlu, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:23 Kaynak: DHA
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