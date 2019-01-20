Batman'da Yedam Kurulacak
58 dakika önce
Yeşilay Batman Şubesi Başkanı Şehmus Yılmaz, Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) kurulacağını söyledi.
Yeşilay Batman
Şubesi Başkanı Şehmus Yılmaz, Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) kurulacağını söyledi.
Şube yönetiminin de katılımıyla bir kafede gazetecilerle buluşan Yılmaz, yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 ay önce kurdukları şubenin il genelinde farkındalık oluşturmak için faaliyet yürüteceğini söyledi.
Gençlere madde bağımlılığının zararı konusunda bilgi verilmesinin önemine vurgu yapan Yılmaz, "Okullarda öğrencilere Yeşilay'ın önemini anlatıyoruz. Kamu yararını gözeten sivil toplum kuruluşu olduğumuz için madde bağımlılığıyla mücadelede insanları bilgilendirmekteyiz." dedi.
Yılmaz, Batman Vali Hulusi Şahin'den YEDAM kurulması için destek sözü aldıklarını dile getirerek, "Ayrıca madde bağımlılarının tedavi sonrası rehabilite olabilecekleri bir merkez için de Vali Bey'den arsa talebinde bulunduk." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:35 Kaynak: AA
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