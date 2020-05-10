Batman'da yedikleri mantardan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

112 acil sağlık ekiplerinin hastaneye girişi yapması
Hastalara ilk müdahalenin yapılması
Hastaların Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edilmesi
Batman'da yedikleri mantardan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde mantardan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Üçyol köyünde yaşayan Demir ailesi,iftar yemeğinde araziden topladığı mantarları yedi.
Yemeğin ardından mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle 112 Sağlık ekiplerince Gerçüş Devlet Hastanesine buradan da Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan 3 kişilik ailenin mantardan zehirlendiği belirlendi.