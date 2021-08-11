Batman'da yemek hizmetine personel alımı için kura çekildi - Son Dakika

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 24 aylık yemek hizmet alımı kapsamında çalıştırılmak üzere 29 personelin alımı için kura çekimi yapıldı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 24 aylık yemek hizmetinde çalıştırılmak üzere alınacak 29 personel alımına yönelik kura çekimi Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, engelli bulaşıkçı ve engelli temizlikçi kategorilerine yönelik alım kura ile belirlendi.