Batman'da Yemen İçin Kampanya

Batman Düşünce ve İnanç Platformunca Yemen için başlatılan kampanya kapsamında 130 bin lira nakdi yardım toplandı.

Batman Düşünce ve İnanç Platformunca Yemen için başlatılan kampanya kapsamında 130 bin lira nakdi yardım toplandı.



Platformun dönem sözcüsü ve İHH İnsani Yardım Vakfı Batman Temsilcisi Mehmet Latif Kaya, Eğitim Bir Sen Şubesinde düzenlediği basın toplantısında 6 Aralık 2018 günü "Yemen'e su olalım, AŞ olalım, Yemen ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin desteğiyle 130 bin lira toplandığını söyledi.



Yemen'de iç savaş dolayısıyla halkın yiyecek dahi bulamadığını dile getiren Kaya, toplanan 130 bin liranın Yemen'e gönderildiğini kaydetti.

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