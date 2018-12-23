Batman'da Yemen Yararına Kahvaltı Programı Düzenlendi

Batman
Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu, Yemen
yararına kahvaltı programı düzenledi.
Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Latif Kaya, bir düğün salonunda gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, Yemen'de insanlık dramı yaşandığını söyledi.
Yemen'de yaşanan olaylardan dolayı açlık, sefalet ve savaşın getirdiği bir dram var olduğunu aktaran Kaya, şöyle konuştu:
"Kahvaltı programımıza halkımız yoğun ilgi gösterdi. Amacımız Yemen'e yardım etmektir. Burada bir araya gelip Yemen için bir gündem oluşturuyoruz. Bizim için kahvaltı burada bir araçtır. Bu araç bizi amaca götürecektir. Amacımız Yemen'e yardımda bulunmaktır. İnşallah gelecek yardımları Yemen'e ulaştıracağız."
Programa bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Batman AK Parti Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin de katıldı.