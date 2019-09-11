Batman'da yeni eğitim öğretim yılı açılış programı düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, Atatürk İlkokulunda düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış programında, Cumhuriyetin kurulduğu dönemde Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu şartlara işaret ederek, bugün Türkiye'nin dünyanın ilk yirmi büyük ekonomisinden biri olduğunu söyledi.

Bunun genç nesli yetiştirenlerin eseri olduğunu kaydeden Şahin, 2023 hedeflerinin ulaşılamaz hedefler olmadığını belirtti.

"Yeterki bir istikamete odaklanalım, rotamızı doğru çizelim. Bu rota, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği muasır medeniyetler seviyesi ve onun üzerine çıkmaktır. Bu da ilimle, çalışarak olur. Aklını kullanarak, sorgulayarak, bilimsel şüpheciliği ilke edinerek olur. Bu şekilde çocuklarımızı yetiştirirsek, o çocuklar bizi o hedeflere doğru taşır." diyen Şahin, bunun için öncelikle sınıf öğretmenleri olmak üzere öğretmenlerin çocuklara çok iyi bir eğitim vermesi gerektiğini aktardı.

Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Sınıf öğretmenlerine niye vurgu yapıyorum, çünkü sınıf öğretmenleri sadece bilgi vermiyor, sınıf öğretmenleri karakter, ahlak veriyor, insan yetiştiriyor, insanı inşa ediyor. Hepimiz ilkokul öğretmenimizden etkilenmedik mi? İlkokul öğretmenimiz bizi şekillendirdi. Biz bir beyaz sayfaydık. O beyaz sayfaya ilkokul öğretmenimiz yazdı. İyiyi de o yazdı, eksik yazdıysa da o yaptı."

Programa, Vali Yardımcısı Tuğba Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, şube ve kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve idareciler katıldı.