Son Dakika Haberleri: Batman'da, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırılarına Tepki

Batman'da, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırılarına Tepki

2 saat önce

BATMAN'da, Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Yeni Zelanda'da 49 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarına tepki gösterdi.

Batman'da, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırılarına Tepki, System.String[]
BATMAN'da, Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Yeni Zelanda'da 49 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarına tepki gösterdi.

Batman Düşünce ve İnanç Platformu üyelerinin  Gültepe Mahallesin'deki Su Parkı'nda yaptığıı basın açıklamasıni Özgür-Der Şube Başkanı Ramazan Çelikal okudu. Çelikal, bu saldırıya karşı Müslümanların birlik içeresinde olması gerektiğini belirterek, "Dünyada uzunca bir süredir yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Dünya egemenlerince beslenen ve bu düşmanlığın vardığı noktaları artık hepimiz apaçık görmekteyiz. Bu acıların ümmetin birbiriyle uğraşıp gücünü tüketmesi körlüğünden uzaklaşmasına vesile olmasını diliyoruz. Bugün İslam ümmeti üzerinde oynanan satrancın ne boyutlara vardığının bilincinde olmamız ve zulme karşı dinamizmimizi korumamız kaçınılmazdır. Bu açıdan duyarlılığımızı korumalı ve güçlendirmeliyiz. Gevşeklik gösterirsek Allah'ın yardımını umamaz hale geliriz. Şer güçler ittifak halinde. İslam beldelerine saldırmaktadırlar. Eğer bizler bu saldırılara karşı yekvücut olup direnmezsek, şeytanın hilesine boyun eğmiş oluruz" dedi. AK Parti Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin ile  HDP adayı Mehmet Demir de eyleme katılarak, saldırılara tepki gösterdi.

- Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:59 Kaynak: DHA

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