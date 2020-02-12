Batman'da yıkım gerginliği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da yıkım gerginliği - Son Dakika

Batman'da yıkım gerginliği

11 dakika önce

Batman'da kaçak yapıların yıkılması sırasında zabıta ekipleri ile yıkılan yapıların sahipleri arasında arbede çıktı.

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Batman'da kaçak yapıların yıkılması sırasında zabıta ekipleri ile yıkılan yapıların sahipleri arasında arbede çıktı. Arbedede bir zabıta görevlisi yaralanırken, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olay sona erdi.


Batman Belediyesi, çarpık imar ve kaçak yapılaşmayı önleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Fatih Mahallesi 3334. sokakta bulunan, imara aykırı yapının yıkımı ekiplerce gerçekleştirildi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yıkım ekibinin katıldığı yıkımda 2 ekskavatör, 1 kepçe, 6 kamyon araç kullanıldı. Yıkım çalışmalarında Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zabıta, itfaiye ve güvenlik personeli hazır bulundu.


Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, taşkınlık çıkaranların bazıları da gözaltına alındı. Yıkım esnasında kaçak yapı sahipleri ve yakınları ile görevini yapmakta olan belediye personeli arasında arbede çıktı. Arbedede bir zabıta personeli hafif bir şekilde yaralandı.


Polisin müdahale etmesinin ardından olay sona erdi.


Belediye ekiplerince kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi. - BATMAN

Zabıta, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
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