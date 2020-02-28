Batman'da yıkım gerginliği - Son Dakika
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Batman'da yıkım gerginliği

7 saat önce

Batman Belediyesi, kentte bulunan kaçak yapıların yıkılması için harekete geçti.

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Batman Belediyesi, kentte bulunan kaçak yapıların yıkılması için harekete geçti. Kaçak yapıları yıkmak isteyen belediye ekipleri ile ev sahipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.


Batman Belediyesi ekipleri, mahkemenin yıkım kararı aldığı inşaat halindeki bir binayı yıkmak için Bahçelievler Mahallesi 1637. Sokak'a sevk edildi. Belediye ekipleri, müteahhitler ve binadan daire aldıkları belirtilen bir grup tarafından engellenmek istendi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı sokağa kepçe ve kamyonların gelmesiyle birlikte gerginlik tırmandı. Medeni Kayanan yıkıma tepki göstererek, "Belediyenin almış olduğu yıkım kararını şiddetle kınıyoruz. 2 müteahhit arkadaşımızın binaları yıkıldıktan sonra belediye yönetimi ile defalarca yaptığımız görüşmelerde artık kaçak yapı yapmamak şartı ile yıkımların durduğunu bize taahhüt etmelerine rağmen tekrar yıkımlara başlayarak bu milletin alın terini, fakir fukaranın tüm varını yoğunu hiçe sayarak yine bu yapıları yıkacaklarını söylemişlerdir. Bu yıkımların ardından doğabilecek müteahhit ve alıcılar arasındaki anlaşmazlıklar neticesinde ölümlerin olabileceğini, müteahhitlerin intihara varabilecek durumlara gelebileceği böyle bir durum yaşandığı taktirde tüm vebal, sorumluğun belediye yönetimde olduğunun bilinmesini istiyoruz" dedi.


Yaşanan gerginlik sonrası binadan ev alanlar, belediye yetkilileri ile görüşmek üzere Batman Belediyesinin yolunu tuttu. Gerginlik sonrası ekipler ise yıkıma bir süre ara verdi. - BATMAN

Bahçelievler Mahallesi, Batman Belediyesi, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
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