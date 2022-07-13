Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yuvalıçay köyünde bahçelerine giden vatandaşlar, yaklaşık 1,5 metrelik siyah renkte olan iki yılanla karşılaştı. Yılanların birbirine sarılı şekilde oyun oynadığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılanlar, dans ettikten bir süre sonra otluk alanda gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da yılanların büyüleyen dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika

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