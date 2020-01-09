Batman'da yılın güreşçilerine ödül - Son Dakika
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Batman'da yılın güreşçilerine ödül

6 saat önce

Batman'da Mehmet Emin Şimşek İlkokulunda "Yılın Güreşçisi Ödülleri" töreni düzenlendi.

Batman'da yılın güreşçilerine ödül, System.String[]

Batman'da Mehmet Emin Şimşek İlkokulunda "Yılın Güreşçisi Ödülleri" töreni düzenlendi.

Milli spor güreşi öğrencilere tanıtmak ve güreş sporuna yıllarını veren sporcuları onurlandırmak amacıyla okulun konferans salonunda gerçekleştirilen törene İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve sporcular katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende Türkiye'nin güreş spor tarihini anlatan video gösterimi sunuldu.

Daha sonra öğrencilerin oyları ile belirlenen yılın güreşçilerine ödül verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran yılın güreşçisi seçilen Petrolspor güreş takımı sporcusu Fatih Acar'a, okul müdürü Hanifi Ekinci "yılın güreş antrenörü seçilen" İbrahim Halil Kaya'ya ödülünü verdi.

Törende ayrıca okula ismi verilen Batmanlı dünya şampiyonu Mehmet Emin Şimşek'e ise onur ödülü verildi.

Mehmet Emin Şimşek, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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