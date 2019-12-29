Batman'da yıllardır adak adanan türbe boş çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da yıllardır adak adanan türbe boş çıktı - Son Dakika

Batman'da yıllardır adak adanan türbe boş çıktı

6 saat önce

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyünde, yaklaşık yüz yıldır 'Abuzer Gaffari Türbesi' olarak bilinen türbede gerçekleştirilen kazılarda kalıntı bulunmadı.

Batman'da yıllardır adak adanan türbe boş çıktı, System.String[]

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyünde, yaklaşık yüz yıldır 'Abuzer Gaffari Türbesi' olarak bilinen türbede gerçekleştirilen kazılarda kalıntı bulunmadı.


Sahabe olduğu bilinen Abuzer Gaffari'nin türbesinin, Ilısu Barajı projesinde su altında kalacağından dolayı köy sakinlerince taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu. Aynı zamanda il kültür envanteri olan türbenin taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Türbenin taşınması için 2 gün süren kazı çalışmasında kalıntı bulunmadı.


Konu ile ilgili konuşan Çayüstü köyü muhtarı Mesut Ekinci, civar köylerin yüz yıldır türbeye gelip adak adadığını söyledi. Ekinci, "Abuzer Gaffari Türbesinin olduğu yeri büyük zat mezarlığı olarak biliyorduk, geçenlerde gelip mezarı kazdılar içinden bir şey çıkmadı, içi boş çıktı. Biz köylüler olarak şoka uğradık, büyük zat diye biliyorduk mezar içinden hiçbir şey çıkmadı. Şuanda bomboş bir yer. Türbe olarak bildiğimiz yer su altında kalacağı için mezarı taşınması için güzel bir yere getirilecekti. Makamını yapacaktık cami yapacaktık. Maalesef şoka uğradık ve hiçbir şey yapamadık" dedi.


Köy sakinlerinden Abbas Ekinci ise yıllardır bölgeye gelip adak adadıklarını söyledi.


"Pire Buze binlerce yıldır geleneksel olarak kutlanan bir kutsal makamdır"


Aktivist Emin Bulut ise geçtiğimiz hafta yapılan kazılarda türbenin içinden mezarın çıkmadığını söyledi. Bulut, "Buralar makamdır buraların Hz. Musa'nın Abdileri, Hz. İsa'nın havarileri, Hz. Muhammed'in (sav) sahabelerinin geçiş güzergahları olduğu için buralar kutsal yerlerdir. Dicle Vadisi kutsal mekanları, kutsal ziyaretgah olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan baktığımızda bu insanlar yüz yıllarca festivaller yapıyorlardı, anma etkinlikleri yaparlardı. Binlerce insan adak ve dua bu şekilde inançlarını kültürlerini simgelerdi. Türbenin yeni yere taşınması için çalışmalar başlatıldı. Devlet Su İşleri yetkilileri tarafından mezarın boş çıkması nedeni ile Çayüstü mezarlığına yer planlamıştı, maalesef bu konuda yetililer mezarın boş olması hasebiyle ile bu projeden vazgeçtiler. Ama o bölgenin halk arasındaki kutsallığı halen sürmekte. Pire Buze binlerce yıldır geleneksel olarak kutlanan bir kutsal makamdır. Makam olarak belirtmekte fayda vardır. Ankara'dan uzmanlar 1995'ten 2007'lere kadar yüzeysel arkeoloji kazı çalışmaları yapmışlardır" diye konuştu. - BATMAN

Ekinci, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:22 Kaynak: İHA
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