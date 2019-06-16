Son Dakika Haberleri: Batman'da YKS heyecanı sürüyor
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Batman'da YKS heyecanı sürüyor

43 dakika önce

Batman'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

Batman'da YKS heyecanı sürüyor, System.String[]
Batman'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

Adaylar sınava alınacakları binalara gelerek, salona girmeden önce aileleri ve arkadaşlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra dua okudu.
Öğrenciler sınava alınırken, aileler de okul önlerinde Kur'an okuyup dua etti.
Sınav nedeniyle hem veliler hem de öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlendi.
Geç kalan bazı öğrenciler de sınava yetişme telaşı yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Batman, Güncel
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