Batman'da YKS heyecanı sürüyor
1 saat önce
Batman'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:13 Kaynak: AA
'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.
Adaylar sınava alınacakları binalara gelerek, salona girmeden önce aileleri ve arkadaşlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra dua okudu.
Öğrenciler sınava alınırken, aileler de okul önlerinde Kur'an okuyup dua etti.
Sınav nedeniyle hem veliler hem de öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlendi.
Geç kalan bazı öğrenciler de sınava yetişme telaşı yaşadı.
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