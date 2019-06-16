Son Dakika Haberleri: Batman'da YKS heyecanı sürüyor
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Batman'da YKS heyecanı sürüyor

1 saat önce

Batman'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

Batman'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.
Adaylar sınava alınacakları binalara gelerek, salona girmeden önce aileleri ve arkadaşlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra dua okudu.
Öğrenciler sınava alınırken, aileler de okul önlerinde Kur'an okuyup dua etti.
Sınav nedeniyle hem veliler hem de öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlendi.
Geç kalan bazı öğrenciler de sınava yetişme telaşı yaşadı.
Batman'da YKS heyecanı sürüyor
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:13 Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Batman, Güncel
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