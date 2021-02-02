- Batman'da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi - Son Dakika

- Batman'da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi
02.02.2021 16:56
- Batman'da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi Batman'ın Gercüş ilçesinde, yoğun sis nedeni ile görüş mesafesinin düştüğü yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- Batman'da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, yoğun sis nedeni ile görüş mesafesinin düştüğü yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Batman Hasankeyf karayolu Üçyol köyü mevkiinde meydana geldi. Yoğun sis altında, Batman istikametinden Gercüş istikametinde giden 01 AET 623 plakalı otomobil, Gercüş istikametinden Batman istikametinde seyir halindeki 47 ABB 219 minibüs ile çarpıştı. Olayda Abdülsamet T. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine yapılan ilk müdahalesinin ardından Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika Cinsel tacize uğradım diyerek polise giden cerrahın, cansız bedeni bulundu Yüzme Antrenörü Gürkan Çetiner: Boğulan bir kadının cansız bedenini kıyıda ağlayan çocuklarının yanına taşımak zorunda kaldım Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı Uludağ'da tepki çeken eğlence görüntüleriyle gündeme gelen otelden ilk vaka haberleri gelmeye başladı Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının kan donduran hikayesi ortaya çıktı: Karısı ve onun yasak aşkı tarafından öldürülmüş Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eş cinsel olduğu ileri sürüldü Savcı "Meşru müdafaa yok" dedi, işkenceci eşini öldüren Melek'in müebbeti istendi İzmir'i vuran selde dengesini kaybedip yere düşen kadın çaresizlikten suyu yumrukladı