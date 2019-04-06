Batman'da Yol Kenarında 12 Metre Derinliğinde Obruk Oluştu

Batman'da yol kenarında 12 metre derinliğinde obruk oluştuBatman'da karayolu kenarında 12 metre derinliğinde obruk oluştu.

Batman'da yol kenarında 12 metre derinliğinde obruk oluştu



Batman'da karayolu kenarında 12 metre derinliğinde obruk oluştu. Köylülerin fark ettiği obruk nedeniyle yolun bir şeridi kapatılarak önlem alındı.



Batman-Silvan karayolunun 10'uncu kilometresindeki Balıkçı köyü yakınlarında 12 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde obruk oluştu. Dün akşam saatlerinde obruğu fark eden köy sakinleri, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, tedbir amacıyla obruğun açıldığı bölgede yolun tek şeridini trafiğe kapattı.



Diyarbakır Karayolları 9'uncu Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ile beraberindekiler obruğun oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu. Obruğun kapatılması için çalışma başlatıldı.

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