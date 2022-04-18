Batman'da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batman'da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

18.04.2022 19:52

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada 1'i hamile kadın 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AG 165 plakalı yolcu midibüsü, Midyat'tan Dargeçit ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

YOL KENARINDAKİ KAYAYA ÇARPTI

İçerisinde yolcuların bulunduğu midibüs, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Midibüs, yol kenarındaki kayaya çarptı. Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1'İ HAMİLE 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, midibüsteki yaralılara müdahale etti. Kazada 1'i hamile kadın 3 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gerçüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Batman'da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Batman'da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Batman'da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Batman'da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Jandarma, Midibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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