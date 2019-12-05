Batman'da yolcu otobüslerine trafik denetimi
6 saat önce
BATMAN'da trafik ekipleri şehirlerarası yolcu otobüslerini denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:03 Kaynak: DHA
BATMAN'da trafik ekipleri şehirlerarası yolcu otobüslerini denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafikte kış tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimler düzenlendi. Ekiplerin şehirlerarası otogar çıkışında drone destekli yaptıkları denetimlerde otobüslerin kış lastikleri kontrol edilirken, sürücüler trafik kuralları konusunda uyarıldı. Denetimlerde ayrıca sürücülere alkol testi yapılarak, evrakları kontrol edildi.
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