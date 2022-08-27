Batman'da korkunç olay! Şizofren baba, kızını baltayla yaraladı - Son Dakika
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Batman'da korkunç olay! Şizofren baba, kızını baltayla yaraladı

27.08.2022 18:07

Batman'da yüksek sesle müzik dinleyen genç kız, şizofren hastası babası tarafından uğradığı baltalı saldırı sonucu ağır yaralandı. Genç kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken baba gözaltına alındı.

Batman'ın merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde iddiaya göre, şizofren hastası Burhan B., 21 yaşındaki kızı Esra B.'nin yüksek sesle müzik dilediğinden rahatsız olmasıyla aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle baba, kızının boynuna balta ile vurdu.

Şizofren hastası baba, yüksek sesle müzik dinleyen kızının boynuna baltayla vurdu

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Kanlar içinde yere yığılan genç kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Genç kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken baba gözaltına alındı. Olaya ilişkin polis soruşturma başlattı.

Şizofren hastası baba, yüksek sesle müzik dinleyen kızının boynuna baltayla vurdu
Şizofren hastası baba, yüksek sesle müzik dinleyen kızının boynuna baltayla vurdu
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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da korkunç olay! Şizofren baba, kızını baltayla yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da korkunç olay! Şizofren baba, kızını baltayla yaraladı - Son Dakika
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