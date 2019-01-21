Son Dakika Haberleri: Batman'da Yükümlüler Yarıyıl Tatilinde 50 Okulu Onaracak

Batman'da Yükümlüler Yarıyıl Tatilinde 50 Okulu Onaracak

41 dakika önce

BATMAN'da, denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki yükümlüler, kentteki 50 okulun bakım ve onarımına başladı.

Batman'da Yükümlüler Yarıyıl Tatilinde 50 Okulu Onaracak, System.String[]
BATMAN'da, denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki yükümlüler, kentteki 50 okulun bakım ve onarımına başladı.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri kapsamında kamu hizmeti cezasını infaz eden yükümlüler, okullarda onarım çalışmalarına katılacak. Batman'da da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü gözetiminde yükümlüler, kentteki 50 okulun boya, tadilat, temizlik işlerini yapmaya başladı.

Batman Piri Reis Mesleki Anadolu Lisesi'ndeki çalışmaları Vali Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Milli Eğitim Müdürü Vekili Bahattin Atilla ve Denetim Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç inceledi. Çalışmalarda kullanılacak temizlik ve boya malzemelerinin temini konusunda Batman Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasının katkıda bulunduğunu belirten Başsavcı Mustafa Dede, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmede 50 okul belirlendi. Bu kapsamda yarısı öğleden önce ve sonra çalışacak olan, her birisi 8 ile 12 kamu hizmeti hükümlüsünden oluşan, 10 ayrı kamu hizmeti grubu oluşturulmuştur. Bu grupların çalışma gerçekleştirecekleri, ihtiyacı bulunan okulların tespiti ile ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler çerçevesinde 50 okul belirlenmiş olup, yarıyıl tatili sonunda bu okulların tamamında tadilat, temizlik gibi işlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 94 hükümlüden oluşan 8 ekiple 50 okulun baştan aşağıya tadilatı yapılacaktır" dedi.

- Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:20 Kaynak: DHA

Batman, Güncel
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